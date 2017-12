Fortaleza: até R$ 300 mil por vitória A segunda-feira foi de folga para os jogadores do Fortaleza. Treino só a partir desta terça. Na quarta-feira à tarde, o grupo embarca para São Paulo, onde ficará treinando até sábado à noite. Segue depois para Campinas, onde, no domingo, jogará sua sorte diante da Ponte Preta, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Como estímulo para permanecer na Primeirona, a diretora do Fortaleza prometeu um "bicho" de R$ 210 mil a R$ 300 mil para ser rateado entre os atletas. O time cearense deixou escapar a oportunidade de decidir em casa a sua permanência na chamada elite do futebol brasileiro, ao empatar por 2 a 2 com o Coritiba, neste domingo, no Castelão. Se tivesse vencido, já estaria com o passaporte garantido. Agora, terá de brigar por pelo menos um outro empate diante da Ponte Preta, que também luta para não ser rebaixada. Mesmo assim, diretoria e jogadores estão confiantes. Com 49 pontos ganhos e ocupando o 19º lugar na tabela, o clube cearense é que está em melhor situação dentre os seis piores do campeonato. Mas, desta vez, não contará com o apoio da torcida, que mostrou-se uma das mais presentes no estádio. Contra o Coritiba, por exemplo, 40 mil torcedores foram conferir a partida. Foi o maior público pagante da rodada. Por outro lado, o técnico Márcio Araújo terá a sua disposição todos os atletas. Ninguém ficará de fora por indisciplina e nem por contusão. Ele prometeu fazer duas substituições em relação ao time que jogou domingo. O zagueiro Fernandão volta à equipe após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Sai Erivelton. Já o volante Erandir perde a posição para Dude. Márcio Araújo diz que não jogará retrancado, "uma vez que não podemos dar muito espaço para a Ponte". Na opinião do atacante Vinícius, artilheiro do Fortaleza com 13 gols, o time precisa apenas jogar com o mesmo empenho e a garra que conseguiram reverter o que seria uma derrota por 2 a 0 diante dos paranaenses em um empate.