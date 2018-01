Fortaleza avança na Copa do Brasil Internacional e Fortaleza empataram sem gols, nesta quarta-feira à noite, resultado que eliminou o time gaúcho da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe cearense se classificou para enfrentar o Bahia nas oitavas-de-final da competição. A partida foi disputada sob uma chuva muito forte e mostrou toda a fragilidade da equipe gaúcha, impotente diante de um bem armado sistema defensivo do adversário. Mesmo precisando de dois gols para se classificar, o time da casa foi sofrível no primeiro tempo. Bem marcado pela forte retranca do adversário, que tinha três zagueiros - Erandir, Mário César e Ronaldo Angelin - e três volantes - Daniel Frasson, Dudé e Pires - à frente do goleiro Maizena, o time de Cláudio Duarte não conseguiu entrar na área adversária. Nas duas únicas conclusões, ambas de fora da área, por Fábio Pinto, Maizena defendeu com facilidade. O Fortaleza, satisfeito com o empate, chutou uma única vez, com Chiquinho, para fora. Mais aplicado no segundo tempo, o Inter tentou desordenadamente fazer ao menos um gol, que lhe daria a chance de disputar a classificação nos pênaltis. Mas o Fortaleza, sempre eficiente na defesa, nada permitiu ao ataque adversário, que a partir dos 12 minutos teve o reforço de Marco Aurélio, que nada acrescentou. Aos 30 minutos, Aldemir substituiu Chiquinho e reforçou ainda mais o sistema defensivo do Fortaleza, que saiu de Porto Alegre festejando a classificação.