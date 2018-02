Fortaleza baixa o preço dos ingressos O Fortaleza baixou em 50% o preço do ingresso no estádio Castelão para o jogo contra o Avaí, no sábado, às 16 horas, pela última rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. Precisando da vitória para conseguir o acesso, o clube cearense conta com o apoio de sua torcida. Assim, o preço do ingresso de arquibancada será R$ 5,00, criando a expectativa de um público de cerca de 30 mil pessoas no Castelão. Com 5 pontos, o Fortaleza está em último lugar no quadrangular final. O líder é o Brasiliense, que já garantiu o acesso. Ainda estão na briga pela segunda vaga o Avaí, que tem 8 pontos, e o Bahia, também com 5. Dentro de campo, o técnico Zetti ainda não sabe com qual goleiro reserva poderá contar no sábado. Afinal, Magrão e Albérico têm contrato até sexta-feira e a diretoria do Fortaleza ainda não decidiu com quem irá renovar. O titular da posição é Bosco.