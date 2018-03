Fortaleza bate o Atlético Mineiro: 4 a 3 O Fortaleza derrotou o Atlético Mineiro, na noite deste sábado, no estádio Castelão, numa partida que teve sete gols. O placar de 4 a 3 colocou o time cearense na 18ª posição, com 22 pontos. Já o mineiro caiu da 4ª para a 6ª. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Fortaleza, que tinha vencido o Internacional por 3x0 e o Flamengo por 2x0. O primeiro gol saiu logo aos 2 minutos com Vinícius completando cruzamento de Sérgio. O mesmo Vinicius marcou o segundo aos 17, cobrando pênalti, sofrido por ele, quando foi derrubado pelo goleiro Veloso. Tucho diminuiu aos 33 e Cicinho, aos 38, empatou, cobrando falta. Alyson, aos 40, colocou o Fortaleza novamente na frente do placar, fechando o primeiro tempo com 3 a 2 para o time cearense. Os dois times voltaram sem substituição para o segundo tempo e aos 6 minutos, o Atlético empatou outra vez (3 a 3), através de Marcelo Silva, de cabeça, depois de cobrança de escanteio. Finazzi perde gol-feito, aos 10 minutos e aos 13 saiu para entrada de Clodoaldo, que aos 21 marcou o quarto gol do Fortaleza, fazendo 4x3. Clodoaldo não fazia um gol desde 19 de março, quebrando portanto um jejum de 122 dias. O treinador Celso Roth mexeu no Atlético logo após a expulsão de Ranieri, aos 16 minutos. Entraram Alex, Quim e Lúcio Flávio e saíram Alex Alves, Guilherme e Tucho. Mas aos 40, o árbitro amazonense Washington Souza expulsou outro jogador mineiro. Por ter dado uma cotovelada em Alysson, Luiz Alberto recebeu cartão vermelho. O Fortaleza mesmo com cinco minutos de acréscimo conseguiu segurar a vitória. O próximo jogo do Fortaleza será quarta-feira contra o Paraná, em Curitiba. Já o Atlético pega o Juventude, em Belo Horizonte.