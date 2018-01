Fortaleza busca 1ª vitória fora de casa O Fortaleza tenta conquistar neste sábado, contra o Grêmio, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Ferdinando Teixeira aposta na má fase que o time gaúcho vem enfrentando. A equipe cearense entrará em campo com dois desfalques. No meio-campo, Richarlyson substitui Alyson, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E, na zaga, Márcio Giovanini ocupa o lugar de Erivelton, expulso contra o Juventude, domingo passado. Há uma certa expectativa da torcida tricolor em torno da estréia de Richarlyson. Contratado para a lateral esquerda, ele foi cotado para estrear contra o Guarani de Campinas, mas acabou ficando de fora da partida devido ao bom desempenho apresentado por Marcos Paulo.