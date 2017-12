Fortaleza busca a Sul-Americana O técnico Valdir Espinosa já traçou a meta para o Fortaleza chegar à Copa Sul-Americana do ano que vem: 9 pontos em 4 jogos. Na 12ª colocação, com 49 pontos, o desafio desta quarta-feira é contra o Flamengo, às 19h30, no Rio de Janeiro. Além da partida desta quarta-feira, o Fortaleza fará mais um jogo longe de sua torcida: na última rodada, contra o Botafogo. Por isso, Espinosa não quer que seu time desperdice mais uma chance de pontuar no Campeonato Brasileiro ? na última rodada, perdeu para o Figueirense por 1 a 0. ?Nós temos consciência daquilo que queremos e da importância deste jogo para o nosso objetivo?, disse o treinador. ?Precisamos de nove pontos para conseguirmos uma vaga na Sul-Americana e teremos de somar também fora de casa?. Para enfrentar o Flamengo, que ainda luta para se livrar do rebaixamento, Espinosa pede calma aos seus jogadores. ?Nós não podemos perder a tranqüilidade, independentemente da situação do adversário?, disse. ?A pressão será grande no Rio de Janeiro, todos sabem disso?. O Fortaleza terá dois desfalques: o volante Andrade e o meia Lúcio, expulsos contra o Figueirense. A novidade fica na zaga, com o retorno de Ronaldo Angelim.