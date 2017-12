Fortaleza com desfalques contra o Bahia O técnico do Fortaleza, Luiz Carlos Cruz, não terá o zagueiro Márcio Giovanini e nem o lateral-esquerdo Marcos Paulo para o jogo contra o Bahia, neste domingo, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela segunda rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois jogadores cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vale lembrar que Marcos Paulo foi o autor de dois dos três jogos marcados na vitória de 3 a 1 contra o Fluminense, na última quarta-feira, no Castelão. Por outro lado, os zagueiros Erandir e Erivelton, e o volante Dude, que cumpriram a automática, estão novamente à disposição do treinador. A dúvida de Cruz é no meio-de-campo: Dino ou Wendell.