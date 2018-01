Fortaleza contra com quatro novidades O Fortaleza contará com quatro dos seis reforços recentemente contratados no jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Coritiba (PR), no Estádio Presidente Vargas. São eles: o centroavante Marcos Denner, o volante Índio e os laterais Thiago Matos e Giba. Marcos Denner vem do Flamengo, tendo passagem anterior pelo Criciúma (SC); Giba era reserva do lateral Léo, do Santos; Thiago Matos foi contratado junto ao Mogi Mirim e o volante Índio foi um dos destaques do Campeonato Carioca deste ano pelo Americano. O meia Hernani, ex-Paysandu, e o lateral-esquerdo Marquinhos, lesionado, aguardam regularização de suas documentações. Apesar de jogar em casa, o clube cearense não terá o apoio da torcida. De acordo com a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os portões do estádio deverão ficar fechados. A punição também deixará o Fortaleza sem torcida contra a Ponte Preta, no dia 14 de maio.