Fortaleza contrata atacante Macedo Depois de desistir da contratação do artilheiro Sérgio Alves, da Ponte Preta, a diretoria do Fortaleza resolveu não perder tempo para arrumar novos atacantes. O clube anunciou a contratação do veterano Macedo, bicampeão mundial pelo São Paulo (1992 e 1993), que nos últimos tempos defendeu clubes do interior paulista, como Ponte Preta e Rio Branco. Outro que praticamente acertou seu ingresso no time cearense é Sandro Gaúcho, artilheiro do América-RN no estadual, com 12 gols. A confirmação das negociações foi feita pelo diretor de futebol Renan Vieira. Seu objetivo inicial era contratar Sérgio Alves, que é verdadeiro mito no rival Ceará. Mas não houve acordo financeiro e também a Ponte não quis liberá-lo. O acordo com Macedo foi rápido. Ele tem 32 anos e disputou o Campeonato Paulista pelo Rio Branco de Americana, marcando seis gols. Ele foi apresentado à torcida na quinta-feira, no estádio Alcides Santos, no Pici. Com relação a Sandro Gaúcho, a indicação partiu do técnico Ferdinando Teixeira, que também foi campeão potiguar há poucos dias. Ele já tem extensa lista de participações em clubes paulistas, como Mogi Mirim, Ponte Preta, Bragantino, Matonense e São Caeta no. A diretoria ainda promete outros reforços para o Brasileirão, priorizando um lateral-esquerdo e um volante. O time fará seu terceiro jogo em casa, domingo, diante do São Caetano.