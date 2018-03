Fortaleza contrata reforços para reagir Com exceção do zagueiro Márcio Giovanini, suspenso, o técnico Luiz Carlos Cruz irá manter a equipe do Fortaleza para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Ele aprovou a atuação do time na vitória sobre o Internacional, por 3 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Jéfferson também pode se tornar um problema. Ele vinha se queixando de dores musculares, mas viajou com a delegação para o Rio e deve jogar. No lugar de Márcio Giovanini entra Ronaldo Angelim. Para tentar sair da penúltima colocação do Brasileiro, o Fortaleza está contratando reforços. Nesta terça-feira, o meia-atacante Figueiredo, de 22 anos e que estava no futebol coreano, foi apresentado oficialmente. Antes dele, o meia Messias, ex-Coritiba, e o atacante Robson, ex-Portuguesa, já tinham chegado.