Fortaleza contrata técnico Nedo Xavier, ex-Boa Esporte

Com o acerto confirmado, esta será a segunda passagem de Nedo pelo tricolor cearense. Em 2003, o treinador já havia trabalhado no clube, mas na oportunidade exercia a função de auxiliar técnico de Márcio Araújo, hoje técnico do São Caetano.

Nedo Xavier foi um dos principais destaques na competição nacional. Mesmo com um elenco modesto nas mãos, ele conseguiu uma campanha surpreendente e por pouco não levou o desconhecido time de Varginha à elite nacional. No final, o clube acabou na sétima colocação, com 57 pontos.