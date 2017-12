Fortaleza definido com 4 mudanças O Fortaleza enfrenta o Bahia neste sábado, no estádio Castelão, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. O time cearense terá quatro alterações em relação ao jogo da última rodada - derrota para o próprio Bahia, por 2 a 0. As mudanças começam com o zagueiro Fernandão e o volante Marcelo Lopes, que voltam à equipe após cumprirem suspensão - assim, Picolli e Nivaldo ficam no banco. Além disso, o atacante Guaru será deslocado para o meio-de-campo, no lugar de Juninho Cearense, que está suspenso. E no ataque, Edson Araújo jogará ao lado de Jean Carlo, após se recuperar de contusão no púbis. "Essa nossa formação visa valorizar a posse de bola", explicou o técnico Zetti. "Tive uma evolução muito boa e estou pronto para este jogo decisivo", afirmou Edson Araújo.