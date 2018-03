Fortaleza deixa a sua estrela no banco As falhas de conclusão têm sido um dos maiores problemas do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, da Série A. Nos treinos feitos durante a semana para enfrentar o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio Castelão, o técnico Ferdinando Teixeira insistiu nos arremates a gol. Mas a estrela do time, o atacante Clodoaldo, começará no banco. Ele faltou ao treino na manhã de quinta-feira (01) e será punido por indisciplina. O presidente do clube, Jorge Mota, recebeu um telefonema de vizinhos de Clodoaldo reclamando do atleta por ele ter chegado em casa, quinta de madrugada, com o som do carro às alturas e visivelmente embriagado. O atacante se defendeu alegando ter faltado ao treino porque estava com febre e disse que quem chegou fazendo barulho foi um primo, a quem teria emprestado o carro. A diretoria aceitou a desculpa. A torcida não. No coletivo, sexta à tarde, ele foi vaiado e chamado de "cachaceiro" por torcedores. No lugar dele, o treinador lança Macedo, atuando ao lado de Fabrício. A dupla de atacantes tentará quebrar o jejum de gols da posição. Até aqui, somente zagueiros e meias conseguiram marcar. O próprio Clodoaldo completa, neste domingo, 41 dias sem fazer um gol sequer. O último foi numa cobrança de pênalti, no dia 23 de março, ainda durante o campeonato cearense. Ele se queixa de estar sendo muito visado depois que seu nome mereceu destaque na imprensa nacional. O Fortaleza também terá por desafio terminar a partida sem ter nenhum homem expulso de campo. Em todos os jogos já disputados pelo Brasileirão, a equipe registrou cartão vermelho. Desde sexta-feira (02) à noite, o time está concentrado no balneário Porto d´Aldeia Ronaldo Angelim e Alysson, que estavam contundidos, voltam à equipe principal. O goleiro Jéfferson reconheceu que a defesa (inclusive ele) tem falhado quando as bolas são cruzadas pelo alto da área, mas prometeu melhorar e disse não temer o Corinthians.