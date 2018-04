Fortaleza demite técnico após derrota A passagem de Mauro Fernandes pelo comando do Fortaleza foi rápida. Depois de quatro jogos, o treinador foi demitido pela diretoria, após a derrota para o Marília por 1 a 0, na noite de terça-feira, em casa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador foi bastante hostilizado pela torcida. Nesta quarta-feira, após reunião com os diretores, Mauro deixou o clube. Sob seu comando, o Fortaleza perdeu três jogos (Anapolina-GO 2 x 1 Fortaleza-CE; Avaí-SC 1 x 0 Fortaleza-CE e Fortaleza-CE 0 x 1 Marília-SP) e venceu apenas um (Fortaleza-CE 3 x 1 Paulista-SP). Antes de assumir o Fortaleza, substituindo Hélio dos Anjos, Mauro Fernandes comandou o Brasiliense também na Série B. O nome de Zetti surgiu como o provável substituto. Mesmo com a derrota, a primeira em casa, o Fortaleza só depende de suas forças para se classificar para a próxima fase da Série B. O time é o quinto colocado, com 36 pontos. Na última rodada, o time enfrenta a Portuguesa, em São Paulo, precisando somente de um empate para se garantir matematicamente. Conforme alguns resultados do final de semana, ele já poderá antecipar sua vaga. O time começou a competição com Hélio de Anjos que agora dirige o Vitória na Série A.