Fortaleza derrota Flamengo no Maracanã O Fortaleza surpreendeu e venceu o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de adotar uma postura defensiva, o time cearense aproveitou as sucessivas falhas do adversário para obter sua vitória. Com o resultado, a equipe carioca permanece com 24 pontos. Já o Fortaleza passou a ter 19. A primeira oportunidade de gol da partida foi do Fortaleza, logo aos dois minutos do primeiro tempo, em um chute do meia Chiquinho, pela direita, que obrigou o goleiro Júlio César a fazer uma difícil defesa. Mas, daí em diante, o time cearense só se preocupou em se defender. Já o Flamengo tentou superar a formação defensiva do adversário, sem obter sucesso. As principais oportunidades do time carioca foram em um chute do atacante Jean e em uma cobrança de falta do meia Fábio Baiano, ambas defendidas pelo goleiro Jefferson. O Fortaleza voltou mais determinado para o segundo tempo e, utilizando-se de contra-ataques, marcou seu gol aos 7 minutos. O atacante Vinícius recebeu a bola pela direita da grande área, com um drible deixou o volante Fabiano Eller caído em campo e, livre de marcação, chutou no ângulo direito do goleiro Júlio César, fazendo um belo gol. Dois minutos depois do gol, o Fortaleza ficou com um jogador a menos em campo, porque o zagueiro Ronaldo Angelim foi expulso pelo árbitro Rodrigo Cintra após cometer uma falta em Jean. Além de não saber aproveitar a vantagem numérica, o Flamengo não conseguiu esboçar uma reação, se mostrando apático e displicente. Para aumentar o vexame flamenguista, o zagueiro Fernando foi expulso aos 48 minutos. Um minuto depois, Vinícius cobrou a infração marcando o segundo gol do Fortaleza e encerrando o marcador.