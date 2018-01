Fortaleza derrota Goiás por 1 a 0 O Goiás perdeu para o Fortaleza, por 1 a 0, gol de Sérgio marcado no final do segundo tempo. Um resultado que derrubou a invencibilidade de 16 jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro, enquanto o time cearense, penúltimo colocado, reduz a intensidade de sua crise de resultados na competição. O placar traduziu o jogo fraco graças à disposição tática apresentada pelas duas equipes, sem força competitiva. "Fiz de tudo para marcar e não deixar o Goiás jogar", comentou o técnico Márcio Araújo. Se o Fortaleza, sem velocidade e sem jogadas em profundidade se fechou, o Goiás, acreditando que atuando com três zagueiros dificultaria as jogadas aéreas do adversário perdeu em criação e ousadia. "O problema é que nós aceitamos a marcação individual deles", justificou Cuca. Na verdade, o time goiano ressentiu as ausências de variação de jogadas, do artilheiro Dimba, do seu substituto Grafite e ainda mostrou um time sem harmonia. As melhores chances do Goiás foram perdidas, no primeiro tempo, com Wando a 1 minuto e aos 8 minutos em jogadas pela direita, e com Gustavo, que acertou a trave aos 40 minutos. O Fortaleza respondeu com Vinicius e Richarlysson, aos 10 e aos 25 minutos. No segundo tempo, eliminando parte dos erros de escalação e posicionamento, o Goiás fez novo esforço pra vencer. Após novo entrosamento da zaga com o meio-campo - Gustavo voltou a jogar na lateral-direita e a entrada do armador Edu, que possibilitou a ligação entre os dois setores, o ataque ensaiou a reação. Ficou no ensaio. Mesmo perdendo dois jogadores (Erivelton e Messias foram expulsos), o Fortaleza manteve o tabu de não perder desde 1974 para o Goiás. Aos 46 minutos, Sérgio recebeu nas costas dos zagueiros, avançou e suplantou Rodrigo Calaça fazendo o gol da vitória do Fortaleza. "O jeito é levantar a cabeça", disse o volante Simão. O Goiás, que precisa somar mais cinco pontos em 13 jogos para escapar das probabilidades matemáticas de rebaixamento, joga no domingo, às 16 horas, no Estádio Heriberto Hulse contra o Criciúma. O Fortaleza enfrenta o Guarani, às 16 horas também de domingo, no Estádio Castelão.