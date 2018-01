Fortaleza derrota Guarani por 3 a 0 O Fortaleza derrotou o Guarani por 3 a 0, neste domingo, no estádio Plácido Castelo (Castelão), e conseguiu a primeira vitória contra equipes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série A 2003. Nos dez jogos anteriores, foram oito derrotas e dois empates. Os atacantes Vinícius (dois, sendo um de pênalti) e Rena deram a vitória ao tricolor cearense. O Fortaleza completa, assim, três vitórias consecutivas e se afasta cada vez mais da zona de rebaixamento, agora com 36 pontos. O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto e meio de jogo, quando o lateral Chiquinho cruzou e goleiro Fernando deu rebote, que Vinícius não desperdiçou, marcando após dois meses de jejum. O Guarani partiu em busca do empate. Aos 17 minutos, o atacante Wágner carimbou a trave ao completar de cabeça cruzamento do lateral Paulo Henrique. Aos 19, o meia Dinelson quase marca para o time paulista. Aos 22, o goleiro do Fortaleza, Renato garantiu a vitória ao fazer duas grandes defesas seguidas. A equipe cearense em contra-ataques levava perigo ao Guarani. Aos 24, Vinícius recebeu passe de Rena, livrou-se da zaga, mas chutou para fora. O placar de primeiro tempo foi mesmo 1 a 0. Os times voltaram sem alteração para o segundo tempo e o Fortaleza, melhor em campo, marcou o segundo gol aos 10 minutos, quando o goleiro Fernando cometeu pênalti no lateral Sérgio. Vinícius bateu e ampliou. O treinador Barbieri insatisfeito com o rendimento do meia Rafael, colocou Everton. Depois tirou o atacante Rafael Silva para entrada de Rodrigão, sem sucesso. O Fortaleza ainda marcou o terceiro gol, aos 26 minutos, através de Rena, aproveitando indecisão da zaga paulista. Vinícius, aos 42, ainda obrigou Fernando a fazer grande defesa. O Fortaleza agora enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul (RS), no próximo domingo.