Fortaleza derrota Juventude por 3 a 1 O Fortaleza venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo, no estádio Presidente Vargas e ganhou quatro posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, saindo da 22ª colocação para a 18ª. O jogo que marcou o confronto dos dois piores ataques do Brasileiro da Série A, teve um primeiro tempo de três gols. O time cearense abriu o placar logo aos 5 minutos, através de Kel que completou de cabeça falta cobrada por Chiquinho. O time da casa fez o segundo gol aos 41 minutos. Marcos Paulo recebeu passe de Alyson, avançou, driblou um adversário e na saída de Maurício colocou de perna esquerda no canto direito. O Juventude ainda na etapa inicial diminuiu. Nos acréscimos aproveitando um descuido do zagueiro Ronaldo Angelim, João Paulo robou a bola e acionou Gustavo que tocou na saída do goleiro Jeferson. Para o segundo tempo, o treinador Marinho Perez voltou com duas alterações no Juventude. Tirou o lateral Mineiro e o volante Fernando para entrada do meio campista Marcelo e do atacante Léo. O time gaúcho melhorou e por pouco não empatou. Teve chances despediçadas por João Paulo e Camazolla. Mas aos 14 minutos Clodoaldo ?acordou? para o jogo. Ele que não vinha bem na partida lançou Alyson ainda no campo de defesa. Alyson avançou e na saída de Maurício colocou no canto esquerdo fechando o placar. Ficha técnica Fortaleza: Jéfferson; Carlinhos, Erivelton e Ronaldo Angelin; Chiquinho (Erandi) Dude, Kel, Alyson (Fabiano) e Marcos Paulo; Vinicius e Clodoaldo (Richarlyson). Técnico: Ferdinando Teixeira. Juventude: Maurício; Renato, Índio e Negueti; Mineiro (Marcelo), Fernando(Léo), Dionattan, Camazolla e Felipe Alvim; Gustavo (Geufer) e João Paulo. Técnico: Marinho Perez. Gols: Kel aos 5, Marcos Paulo aos 41 e Gustavo aos 45 minutos do primeiro tempo; Alyson aos 14 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson Luis Seneme. Cartão vermelho: Erivelton Cartão amarelo: Alyson, Índio, Negueti e Camazolla. Renda: R$ 138.150,00 Público: 14.028 pagantes. Local: Estádio Presidente Vargas. classificação