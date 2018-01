Fortaleza derrota o Vitória por 1 a 0 Depois de ficar seis jogos sem vencer, o Fortaleza fez as pazes com a torcida ao derrotar o Vitória por 1 a 0. neste domingo, no estádio do Junco, em Sobral, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o atacante Rena. Baiano, ele realizou o sonho de marcar seu primeiro gol pelo Fortaleza contra uma equipe de sua terra natal. Com o resultado, a equipe do Ceará somou 30 pontos, mas ainda permanece na penúltima colocação. O Vitória segue com 43. O time cearense dominou o jogo por todo o primeiro tempo. Aos 12 minutos, criou uma boa oportunidade pelo setor direito, quando Reina tocou para Vinícius que chutou forte para a defesa do goleiro Juninho. Aos 41, o goleiro da equipe baiana não teve a mesma sorte. Novamente pelo setor direito, Sérgio cruzou para Rena, que abriu o placar. No final da primeira fase o time cearense fiou sem o zagueiro Erandir, que sentindo o tornozelo direito foi substituído por Dino. Na volta para o segundo tempo, o técnico do Vitória Lori Sandri trocou Ramalho por Robson Luiz. Logo depois mexeu novamente colocando Gilmar em lugar de Nenê e Ernilton substituiu Alecsandro. As mudanças deram mais agilidade à equipe baiana, mas não impediram o resultado negativo. Pelo Fortaleza, o atacante Finazi, que estava de castigo por indisciplina, substituiu Vinícius. Logo em seguida, o técnico Marcio Araújo fez sua terceira mudança: Alexandre em lugar de Reina. Na melhor oportunidade do segundo tempo, o Vitória teve boa chance de empatar no final do jogo, mas o goleiro estreante Renato praticou boa defesa.