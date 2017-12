Fortaleza derrota Paraná por 5 a 3 Em um jogo de oito gols, o Fortaleza goleou o Paraná, neste domingo, por 5 a 3, no Estádio Plácido Castelo (Castelão), pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Para a equipe do Fortaleza, marcaram Mazinho Loiola (2), Vinícius, Rena e Fernandão. Renaldo (2) e Caio assinalaram para o Paraná. Com a vitória, o Fortaleza conseguiu importantes três pontos - soma agora 48 - para permanecer na chamada elite do futebol brasileiro. Já o Paraná ficou mais distante de disputar a Libertadores. O time cearense abriu o placar, numa jogada pela direita. Rena passou para Mazinho Loiola, que tentou cruzar e o goleiro Flávio falhou, empurrando a bola para dentro do gol. Aos 30, de pênalti, o atacante Vinícius marcou o segundo gol para o time cearense. Ainda na primeira fase, Rena fez o terceiro. Os times voltaram sem modificações para o segundo tempo. O Fortaleza voltou a marcar, aos 8. Após escanteio, Fernandão levou vantagem em relação à zaga adversária. Logo depois, aos 11, Renaldo diminuiu para a equipe paranaense, de pênalti. Aos 14, numa jogada de contra ataque, Mazinho Loiola assinalou o quinto gol para os cearenses. Aos 18, Caio descontou para o Paraná: 5 x 2.. E, aos 37, de novo de pênalti, Renaldo diminuiu e fechou o placar em 5 a 3.