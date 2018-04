Fortaleza derrota Paulista por 3 a 1 O Paulista não suportou a pressão e acabou perdendo para o Fortaleza, por 3 a 1, em partida disputada na tarde deste sábado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Essa vitória deixou os cearenses perto da classificação à próxima fase, com 36 pontos, em quarto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. O Paulista divide a sétima colocação com a Portuguesa de Desportos, ambos com 29. No critérios de desempate, porém, o time do Canindé leva vantagem. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O primeiro do Fortaleza aconteceu aos cinco minutos. O meia Juninho Cearense foi derrubado pelo zagueiro Amaral dentro da área. O árbitro, além de marcar o pênalti, expulsou o zagueiro por reclamação. O meia Guaru bateu e converteu. Mas o Paulista demonstrou valentia e empatou em seguida. O zagueiro Rodrigo cobrou falta com violência e fez um belo gol. Aos 25 minutos, saiu o segundo gol dos cearenses. O atacante Marco Antônio recebeu um lançamento, mesmo fora da área, ele bateu cruzado, no ângulo do goleiro Rafael. Aos 32 minutos, o lateral Sérgio aproveitou a falha do goleiro Rafael e fez o terceiro. O Fortaleza enfrenta o Avaí, na próxima terça-feira, em Florianópolis. Já o Paulista recebe o América-MG, em casa, no próximo sábado.