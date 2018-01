Fortaleza descarta Sérgio Alves O Fortaleza, que nesta quinta-feira empatou em 1 a 1 com o Itajapé, no estádio Raimundo Vieira, pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2003, descartou a contratação do atacante Sérgio Alves, que disputou o Brasileiro do ano passado pelo Guarani. Segundo o diretor de futebol do clube, Renam Vieira, a proposta do jogador foi alta, ?fora da realidade do futebol cearense.? Para jogar no Tricolor durante o Campeonato Cearense, o atacante de 32 anos pediu R$ 50 mil de luvas e mais um salário de R$ 25 mil mensais. No Campeonato Brasileiro, os salários seriam de R$ 35 mil, além de mais R$ 50 mil em luvas. O atacante que já atuou em clubes como Sport, Ceará, Guarani e Santa Cruz, foi indicado pelo técnico Luis Carlos Cruz. O dirigente do Fortaleza também negou o interesse do seu clube pelo atacante Caio, ex-São Paulo e Flamengo.