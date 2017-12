Fortaleza deve ter mudança no ataque O Fortaleza deve ter mudanças no ataque para o jogo contra o Brasiliense, sábado, pela segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. Olavo, pai do atacante Guaru, morreu na manhã desta quarta-feira, em Taubaté, e o jogador foi dispensado para acompanhar o enterro. Assim, se ele não puder jogar, os titulares serão Jean Carlo e Edson Araújo. O técnico Zetti já decidiu manter o Fortaleza no esquema 3-5-2. Mas deve fazer mais uma mudança no time titular. O volante Erandir substitui Marcelo Lopes.