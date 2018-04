Fortaleza e ABC empatam e seguem na zona da degola

Com o resultado, os dois times seguem ameaçados pelo rebaixamento, pois ocupam as duas últimas posições. O Fortaleza é o penúltimo colocado, com 23 pontos. Já o ABC é o lanterna, com um ponto a menos.

O primeiro tempo foi movimentado e com o Fortaleza levando vantagem. Logo aos oito minutos, o time cearense já vencia. Rogerinho cobrou falta forte e mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Raniere. O empate do ABC aconteceu aos 18 minutos. Junior Negão fez boa jogada e deixou Selmir livre para igualar o placar. Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza voltou a ficar na frente, após lindo gol de Marcelo Nicácio, aos 27 minutos.

No segundo tempo, o ABC retornou melhor e conseguiu a virada. Aos seis minutos, Júnior Negão empatou após passe de Tucho. A virada veio aos 15 minutos. Júnior Negão deixou Ricardinho na cara do gol e ele só deslocou o goleiro Douglas. Após perder chances para ampliar, o ABC sofreu o empate nos acréscimos. Elton cruzou do lado direito e o atacante Luiz Carlos marcou de cabeça.

Pela 24.ª rodada da Série B, os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O Fortaleza joga fora de casa contra o Duque de Caxias, às 21h50, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Por outro lado, o ABC enfrenta o Bahia, no mesmo horário, em Natal.

Ficha Técnica:

Fortaleza 3 x 3 ABC

Fortaleza - Douglas; Dedé, João Leonardo, Paulo Paraíba e Eusébio (Elton); Coutinho, Ticão, Cristian (Marcelo de Faria) e Rogerinho; Marcelo Nicácio (Renan) e Luiz Carlos. Técnico: Márcio Fernandes.

ABC - Raniere; Rafael, Gaúcho e Fabiano; Bosco, Augusto Recife, Gedeon, Tucho e Sandro (Marquinhos Mossoró); Selmir (Ricardinho) e Júnior Negão. Técnico: Flávio Lopes.

Gols - Rogerinho, aos sete, Selmir, aos 18, e Nicácio, aos 27 minutos do primeiro tempo; Júnior Negão, aos seis, Ricardinho, aos 15, e Luiz Carlos, aos 47 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Luiz Carlos e Ticão (Fortaleza); Gaúcho, Augusto Recife, Gedeon, Marquinhos Mossoró e Raniere (ABC).

Árbitro - Andrey da Silva e Silva (PA).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).