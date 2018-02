Fortaleza e Bahia empatam sem gols O Fortaleza e o Bahia empataram em 0 x 0 neste domingo no estádio Castelão. O destaque da partida foi o goleiro Márcio, que fez belas defesas para a equipe baiana. O Fortaleza tentou, mas não conseguiu superar a forte marcação da defesa adversária. A partida teve três expulsões (dois jogadores do Bahia e um do Fortaleza), além de dois pênaltis desperdiçados: um pelo Bahia e outro pelo Fortaleza. O público que compareceu ao Castelão foi de 21.231 pessoas. Aos 29 minutos, numa jogada de contra-ataque do Fortaleza pela esquerda, o baixinho Clodoaldo perdeu uma boa chance de gol. Aos 37, foi a vez de o Bahia desperdiçar oportunidade. Ronaldo Angelim cometeu pênalti em cima de Nonato. Preto cobrou pelo Bahia, mas o goleiro Jefferson defendeu para alívio da torcida cearense. Na volta para o segundo tempo, o Bahia continuou na retranca e perdeu dois jogadores expulsos (Fabiano e Nonato). O Fortaleza também teve o jogador Marcos Paulo expulso. Aos 20 minutos, o time cearense ameaçou com um passe de calcanhar de Clodoaldo para Wesley, que chutou para a defesa do goleiro Márcio. Aos 25 minutos, mais uma chance desperdiçada pela equipe cearense. Clodoaldo, numa cobrança de pênalti, chutou na trave. No final da partida, o time cearense foi com tudo para cima do adversário, mas esbarrou na defesa do goleiro baiano. Ficha Técnica: Fortaleza: Jéfferson; Chiquinho (Mazinho Loiola), Ronaldo Angelim, Fernandão e Erandir; Marcos Paulo; Dude, Wendell (Alisson) e Wesley; Clodoaldo e Calmon (Fabrício). Técnico: Luís Carlos Cruz Bahia: Márcio; Fabiano, Carlinhos, Marcelo Souza e Valdomiro; Chiquinho, Ramos, Preto (Nilson) e Jair (Danilo); Nonato e Cláudio (Neto). Técnico: Bobô. Ärbitro: João Alberto Gomes Duarte (RN) Cartões Amarelos: Erandir, Ronaldo Angelim, Valdomiro, Cláudio e Ramos Cartões Vermelhos: Marcos Paulo, Fabiano e Nonato Renda: R$ 182.950,00 Público: 21.231 Local: Estádio Castelão