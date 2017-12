Fortaleza e Bahia não passam de empate O duelo nordestino entre Fortaleza e Bahia pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou empatado por 1 a 1. A partida marcou a abertura do returno da fase final e a briga pelo acesso segue equilibrada. Os dois times entraram em campo dispostos a conquistar os três pontos, mas ninguém queria se arriscar. Assim, os primeiros minutos foram muito cadenciados, mas com pouca produção ofensiva. O Fortaleza era um pouco mais veloz, mas não chegava a assustar a meta de Márcio. Após os 20 minutos, os times se soltaram um pouco mais e a trave passou a ser a grande aliada dos goleiros. Renna carimbou o poste esquerdo de Bosco e, no rebote, Leandro chegou a marcar para o Bahia, mas o gol foi acertadamente anulado, já que o jogador estava em posição de impedimento. O Fortaleza deu o troco aos 26 minutos. Em cobrança de falta, Marcelo Lopes chutou com força e acertou a trave direita do Márcio. O Bahia voltou a acertar a trave de Bosco na seqüência, com Mazinho. O time cearense voltou mais à frente para a segunda etapa e logo abriu o marcador. Aos cinco minutos, Guaru fez linda jogada pela esquerda e cruzou na medida para Jean Carlo, livre, marcar de cabeça. O técnico Osvaldo Alvarez resolveu mexer no time e o Bahia melhorou substancialmente. Luís Alberto entrou no lugar de Henrique no meio e deu outro ritmo ao jogo. Aos 20 minutos, Renna empatou o duelo. Em jogada rápida pelo meio, ele tabelou com Luís Alberto e tocou na saída de Bosco. Três minutos depois, Luís Alberto dominou dentro da área e chutou com força, para bela defesa de Bosco. Aos 38 minutos, o zagueiro Reginaldo, do Bahia, foi expulso, após receber o segundo cartão amarelo. O Fortaleza, porém, nem teve tempo para aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais, já que dois minutos depois, Daniel Sobralense também foi expulso. Na próxima rodada, a penúltima, o Fortaleza enfrenta o Brasiliense fora de casa. Já o Bahia joga novamente fora. Encara o Avaí, no Estádio da Ressacada. Os dois jogos serão no próximo sábado, às 16 horas. Veja a classificação da Série B