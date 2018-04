Fortaleza e Ceará encerram preparação para final com treinos abertos

Torcedores de Fortaleza e Ceará foram recebidos pelos clubes em suas sedes neste sábado para o último dia de treinos antes da decisão do Estadual, que acontece amanhça na Arena Castelão. O primeiro jogo terminou com vitória do Ceará por 2 a 1, que agora joga por um empate. Pela melhor campanha no torneio, o Fortaleza leva o título com uma vitória simples.

O treino do Fortaleza aconteceu no estádio Alcides Santos, no Pici. O técnico Rogério Ceni fechou o treino de sexta no CT Ribamar Bezerra e neste sábado a atividade aberta teve trabalhos técnicos e bola rolando até com o treinador no time. As arquibancadas do estádio cantavam em apoio à equipe e demonstravam confiança apesar da desvantagem.

"Ver a torcida nos apoiando assim e saber que vai ser assim também no domingo é muito bom", diz o atacante Osvaldo. "A torcida quer muito esse título, o ano é muito importante para o clube. E se depender de nós, estaremos focados para dar essa alegria. Faremos um grande jogo."

Rogério Ceni comanda neste momento treino aberto à torcida do Fortaleza no estádio Alcides Santos, na capital cearense. Domingo tem decisão do Estadual contra o Ceará no Castelão. Vamos acompanhar! pic.twitter.com/3PQIWy4JW4 — Matheus Lara (@mthslr) 7 de abril de 2018

No Vovozão, estádio do Ceará, Marcelo Chamusca pediu privacidade na maior parte do treino e, por volta das 10h, permitiu entrada de torcedores, que fizeram grande festa com fogos de artifício. O atacante Arthur era o mais lembrado pelos torcedores alvinegros. Na sexta, a atividade foi fechada.

“O clima de uma decisão já é surreal, sendo um clássico, é ainda maior. Mas estamos focados e concentrados", afirma o zagueiro Luiz Otávio. Trabalhar a ansiedade é muito importante também. É inevitável não sentir, mas estamos dando o nosso máximo nos treinamentos para que possamos mostrar o melhor em campo."