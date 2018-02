Fortaleza e Goiás ficam no empate Fortaleza e Goiás empataram por 1 a 1, neste sábado, no Estádio Castelão, na capital cearense. Assim, o time goiano segue em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, agora com 61 pontos, enquanto a equipe do Ceará chega aos 46. No primeiro tempo, os dois times foram mal. E as poucas chances criadas não assustaram os goleiros Bosco e Harley. Enquanto o Fortaleza esbarrou na retranca adversária, o Goiás apostou nos contra-ataques. Ambos sem sucesso. Mas, no começo do segundo tempo, o Goiás abriu o placar. Aos 8 minutos, o atacante Dodô aproveitou jogada de Rodrigo Tabata e, na frente do goleiro Bosco, fez 1 a 0. O Fortaleza teve a chance de empatar aos 16 minutos, quando Luciano Almeida desviou a bola com a mão, dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Mas Rinaldo errou a cobrança, acertando a trave. Depois, aos 34 minutos, o Fortaleza teve outra chance, em novo pênalti cometido por Luciano Almeida, ao fazer falta em Amaral. O mesmo Rinaldo bateu e, desta vez, marcou: 1 a 1. O Goiás ainda teve o atacante Roni expulso aos 41 minutos, por reclamação, mas o time cearense não conseguiu chegar à vitória.