Fortaleza e Juventude trocam técnicos Fortaleza e Juventude, ambos times da Série A do Campeonato Brasileiro, confirmaram nesta segunda-feira seus novos treinadores: Valdir Espinosa e Hélio dos Anjos, respectivamente. Os dois assumem nesta terça e tentam recolocar os times no caminho novamente. Hélio dos Anjos pega o Juventude em queda, em lugar de Sebastião Lazaroni. Depois de um bom começo de Brasileirão, o time caiu de produção e ocupa atualmente a 16.ª posição na classificação, com 38 pontos. Ele retorna ao time que dirigiu em 1991 e 2001. Já Valdir Espinosa assume pela primeira vez o Fortaleza, que está na 11.ª colocação, com 41 pontos. Ele monta a comissão técnica com seu filho, que é auxiliar-técnico, Rivelino Serpa, e o preparador físico, Divino Ferreira.