Fortaleza e Paraná ficam no 2 a 2 Fortaleza e Paraná empataram em 2 a 2, neste sábado, no estádio Castelão pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, que abriu o placar no primeiro tempo com Rinaldo, no segundo, deixou o Paraná virar o marcador (gols de Sandro e Borges). Mas, para alívio da torcida, conseguiu empatar perto do final da partida com um gol olímpico de Guaru. O time cearense não vence em casa há dois jogos. O Fortaleza soma agora 40 pontos e o Paraná chega aos 42. O jogo começou aberto, com o Paraná tomando mais a iniciativa no ataque. Chegou a assustar o goleiro Bosco por diversas vezes. Mas os visitantes cederam contra-ataques perigosos ao Fortaleza. E foi assim que os cearenses abriram o placar aos 33 minutos. Erandir levantou a bola na área da direita e Rinaldo cabeceou, com estilo, sem marcação. Apesar de terminar o primeiro tempo em vantagem, o técnico do Hélio dos Anjos disse que o time cearense precisava aprimorar seu ritmo de jogo. "Está saindo muito quadrado. Precisamos de mais confiança e jogar com equilíbrio", reclamou. "Tenho que melhorar a marcação", reconheceu o zagueiro do Fortaleza, Ronaldo Angelim. No segundo tempo, o Fortaleza voltou com mais domínio. Mas acabou cedendo o empate para os paranaenses. Aos 32, Sandro, logo depois de entrar no lugar de Aderaldo, acerta um belo chute da entrada da área. O Paraná virou o placar, aos 38. Borges recebeu passe na grande área e, livre, marcou seu 13º gol na competição. O Fortaleza empatou (2 a 2) aos 42 minutos, quando Guaru fez um gol olímpico, cobrando escanteio. Pierre ainda desviou a trajetória da bola, enganando o goleiro Darci.