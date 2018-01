Fortaleza e Santos ficam no 0 a 0 Sem Robinho, o Santos emperrou. Sem Robinho, Léo, Deivid, Paulo César, Fabinho e Zé Elias, e ainda desestabilizado pela traumática eliminação da Taça Libertadores, pouco restou do futebol campeão brasileiro no ano passado. Com pouca imaginação e dependendo apenas de Giovanni e Ricardinho, o time da Vila Belmiro ficou no 0 a 0 com o Fortaleza, hoje, no Castelão, mas ganhou uma posição no Campeonato Brasileiro - passou de sétimo para sexto, com 14 pontos. São quatro jogos seguidos sem vitória e o técnico Gallo ficou ainda mais ameaçado de demissão. Com a corda no pescoço, Gallo não tinha grandes opções para armar o desfalcado time. Tcheco e Halisson, muito mal na derrota para o Atlético-PR, pela Libertadores, foram barrados. Na frente, o técnico optou pela velocidade de Danilo e Luciano Henrique. Não deu resultado, Gallo tentou Basílio e Fabiano na segunda etapa, mas o time seguiu emperrado. De início, o Santos mostrou superioridade e pressionou. Ricardinho e Giovanni jogavam lado a lado e conseguiam trocar passes, mas a falta de objetividade dos demais companheiros fazia com que as jogadas não resultassem em nada. O time da casa, beirando a zona de rebaixamento, mostrava mediocridade e o jogo desviava para a sonolência. Antes do fim da primeira meia hora, os torcedores da capital cearense já vaiavam - talvez, também lamentando a falta de Robinho. Aos 36 minutos, as duas equipes, somadas, tinham errado 38 passes, ou mais de um por minuto. Até Ricardinho começou a errar. Nos minutos finais da primeira etapa, alguma emoção. Danilo arrancou pela esquerda, mas Luciano Henrique não alcançou o cruzamento. Em seguida, o time cearense acordou e chegou com perigo duas vezes seguidas, apenas com perigo. No intervalo, Giovanni saiu reclamando que o campo do Castelão é muito grande. Devia é ter dito que o futebol dos colegas é pequeno. No início do segundo tempo, o sofrimento do torcedor santista continuou. Mauro falhou feio e Clodoaldo quase marcou, mas acertou a trave. Pouco depois, Giovanni conseguiu belo lance individual: chutou forte após dois cortes no zagueiro adversário, mas à direita do gol. O jogo melhorou um pouco. O Fortaleza acordou, percebendo a lentidão dos paulistas, e foi para frente. Após duas ou três falhas da defesa santista, o público presente ao Castelão também despertou. A pontaria dos atacantes cearenses, porém, seguia ausente. Gallo trocou a dupla de ataque santista e, nos minutos finais, conseguiu algum pressão. Mas Deivid e Robinho não estavam lá: 0 a 0.