Fortaleza empata com CFZ em 0 a 0 O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o CFZ, do Distrito Federal, na estréia de ambos na Copa do Brasil. A partida foi disputada hoje à tarde no estádio Adonir Guimarães, em Planaltina. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 19 de fevereiro, no estádio Castelão, em Fortaleza. Quem vencer, fica com a vaga. Empate sem gols leva o jogo a disputa de pênaltis. Empate com gols classifica os brasilienses.