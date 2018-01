Fortaleza empata com Figueirense: 1 a 1 O Fortaleza queria a vitória para comemorar seus 85 anos de fundação e também para ficar mais longe da zona de rebaixamento. Mas obteve apenas um empate por 1 a 1 contra o Figueirense, neste domingo, no estádio Plácido Castelo (Castelão), na capital cearense. O resultado deixou o time com 39 pontos, ainda ameaçado, enquanto o rival somou 48. O primeiro tempo foi muito truncado. O Fortaleza, apesar de ter maior domínio de posse de bola, criou apenas uma oportunidade real de gol, aos 7 minutos, numa cobrança de escanteio cobrada por Richarlyson. Enquanto o time de casa mostrou-se lento, desanimado, sem conseguir fugir da marcação do seu adversário, o Figueirense penetrou mais e esteve mais próximo de marcar. Mas, a partida ficou mesmo no zero a zero e o time cearense saiu de campo para o intervalo sob vaias dos mais de 14 mil torcedores, que compareceram ao estádio. O Figueirense voltou sem alteração para o segundo tempo. Já o técnico do Fortaleza, Márcio Araújo, tirou os volantes Dino e Kel e os substituiu pelos meias Ricardinho e Alexandre, respectivamente. Aos dois minutos, o time da casa abriu o placar. O gol saiu de um escanteio cobrado por Richarlyson. A zaga adversária não achou a bola, sobrando para Rena marcar. O time cearense não ficou muito tempo em vantagem. Aos 12 minutos, o Figueirense igualou. Após tiro livre indireto dentro da área do Fortaleza, Márcio Goiano bateu e empatou a partida. Atendendo aos apelos da torcida, Márcio Araújo pôs Clodoaldo no jogo no lugar de Finazzi. Logo depois, foi a vez do técnico Dorival Júnior mexer na sua equipe. Saíram Sandro Gaúcho, Bilú e Danilo entrando Roberto, Luís Fernando e Edmilson. As alterações deram maior fôlego ao Figueirense, que conseguiu segurar o empate fora de casa.