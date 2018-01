Fortaleza empata com o São Caetano Fortaleza e São Caetano continuam invictos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na tarde deste domingo, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, houve empate de 1 a 1 com gols anotados no primeiro tempo. Um dos destaques da partida foi o volante Dude, que evitou a derrota em casa para o clube paulista. Um total de 21.817 torcedores compareceram ao estádio. O São Caetano abriu o placar aos 23 minutos, numa jogada de velocidade. Zé Carlos escolheu o canto direito, quando ficou livre da marcação, após receber passe de Raulim. Seis minutos depois, o Fortaleza empatou. Na saída de jogo do goleiro Silvio Luiz, Dude roubou a bola e, de fora da área, acertou um chute no ângulo direito, sem chances para o goleiro do Azulão. Com o incentivo da torcida, o Fortaleza pressionou bastante para virar o placar ainda no tempo inicial, mas os jogadores não acertaram o gol. Muitas faltas foram chutadas para fora e Clodoaldo foi anulado pelo volante Mineiro. Na volta para o segundo tempo, os dois times não mudaram de jogadores. Os treinadores Ferdinando Teixeira (Fortaleza) e Mário Sérgio (São Caetano) optaram por apostar no potencial dos seus ataques, mas se decepcionaram. A esperança de gol do Fortaleza, Clodoaldo, acabou sendo expulso aos 16 minutos, por ter cometido falta. No primeiro tempo, ele já havia recebido cartão amarelo. Mesmo com um jogador a menos, o time cearense partiu para cima do São Caetano, mas esbarrou na má pontaria de seus atletas. Teixeira tirou Sérgio, Lau e Calmon e colocou Alysson, Mazinho Loiola e Fabrício, mas o placar ficou em 1 a 1. O árbitro carioca Jorge Fernando Rabello ainda expulsou, aos 36 minutos, Fábio Santos, do São Caetano, por ter dado um pontapé no volante Dude. Fábio Santos tinha entrado no posto de Marlon, na etapa final. Wesley e Zé Carlos fizeram duas belas jogadas no finalzinho da partida. Wesley, aos 38, completou, de bicicleta, cruzamento de Ronaldo Angelin. A bola raspou o travessão de Silvio Luiz. Aos 40, Zé Carlos, também de bicicleta, obrigou o goleiro Jéfferson a fazer boa defesa. Em três jogos, o Fortaleza só empatou: 0 a 0 com o Bahia; 1 a 1 com o Fluminense e 1a 1 com o São Caetano. A equipe cearense volta a jogar na próxima quinta-feira (17), no Morumbi, contra o São Paulo. Clodoaldo, expulso, será o deslfalque do time. Ficha Técnica Fortaleza: Jéfferson; Sérgio (Alysson), Carlinhos, Fernandão e Ronaldo Angelin; Marcos Paulo, Dude, Lau (Mazinho Loiola) e Wesley; Calmon (Fabrício) e Clodoaldo. Técnico: Ferdinando Teixeira. São Caetano: Silvio Luiz; Marlon (Fábio Santos), Daniel, Serginho e Marco Aurélio; Zé Carlos, Mineiro, Raulim (Deni) e Luiz Carlos Capixaba; Marcinho e Ademar (Ângelo). Técnico: Mário Sérgio. Gols: Zé Carlos, aos 23 minutos, e Dude, aos 29 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Jorge Fernando Rabello (RJ). Cartão Amarelo: Carlinhos, Daniel, Raulim, Marco Aurélio, Marlon, Serginho e Deni. Cartão Vermelho: Clodoaldo e Fábio Santos. Público: 21.817 pagantes. Renda: R$ 194.630,00. Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)