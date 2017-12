Fortaleza empata diante de 40 mil torcedores Fortaleza e Coritiba empataram neste domingo, por 2 a 2, no Estádio Plácido Castelo (Castelão), pela penúltima (45ª) rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Alexandre Fávaro e Marcel marcaram para o Coritiba. Daniel Bamberg e Rena assinalaram para o Fortaleza. Com os resultados da rodada, o Coritiba ficou mais distante de disputar a Taça Libertadores no próximo ano. Já a equipe cearense, com 49 pontos, fugiu mais do rebaixamento. O Coritiba abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Numa jogada de contra-ataque, aproveitando falha da zaga cearense, Alexandre Fávaro entrou sozinho na área chutando no canto direito do goleiro Jéfferson, que chegou a ir na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse. Na volta para o segundo tempo, os dois clubes não fizeram substituições. Os torcedores do Fortaleza tentaram empurrar o time. "Fica Leão - como é conhecido o clube - na primeira divisão", faziam coro. Mas, aos 11, Marcel marcou o segundo gol para os paranaenses, deixando o estádio em silêncio. Correndo atrás do prejuízo, o técnico do Fortaleza Márcio Araújo mexeu no time. Tirou Richarlyson e Erandir e colocou Alexandre e Daniel Bamberg. Minutos depois substituiu Mazinho Loyola pelo atacante Finazzi. As alterações surtiram efeito e, aos 32, Daniel Bamberg diminuiu para os cearenses: 2 a 1. Aos 40 minutos, o árbitro Álvaro Quelhas se contundiu, ficando a partida paralisada por cinco minutos. Aos 48, Rena empatou: 2 a 2. Placar final. Na última rodada, domingo, o Fortaleza pega a Ponte Preta, em Campinas. Com um empate, o clube cearense garante sua permanência na Série A . O Coritiba, por sua vez, enfrentará o Criciúma em casa.