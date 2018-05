Fortaleza empata e perde os 100% de aproveitamento, mas segue líder da Série B

O Fortaleza perdeu os 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu manter a liderança ao empatar com o Londrina por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela abertura da quarta rodada.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Os cearenses seguem invictos e lideram com 10 pontos, um a mais que CSA e Figueirense, que também entraram em campo nesta terça-feira. O Londrina, por sua vez, é o sexto colocado, com sete pontos.

Contra um adversário direto na tabela de classificação, o Londrina não poderia ter pensado em um começo melhor e abriu o placar logo aos dois minutos. Depois de cobrança de escanteio, Anderson Safira antecipou o goleiro Marcelo Boeck e desviou de cabeça para o fundo das redes.

O gol logo no início equilibrou ainda mais o duelo. O Fortaleza passou a ocupar a intermediária do adversário, mas não conseguiu levar perigo ao goleiro Vagner, pois o Londrina fechou os espaços.

Em meio ao equilíbrio do jogo, o Fortaleza passou a explorar o centroavante Gustavo, o Gustagol, levantando bolas na área. Em um destes cruzamentos, o camisa 9 testou firme e obrigou ótima defesa de Vagner. Na cobrança de escanteio seguinte, saiu o empate. Aos 43 minutos, Diego Jussani ajeitou para o meio e Gustavo apareceu entre os zagueiros para completar de cabeça.

O segundo tempo começou e novamente o Fortaleza usou o jogo aéreo para tentar surpreender o adversário. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada e sobrou para Derley completar para o gol. A arbitragem viu impedimento e invalidou o lance. Logo em seguida, foi a vez de Diego Jussani assustar. Ele subiu mais que a defesa e cabeceou firme. Em cima da linha, Luizão conseguiu salvar o perigo.

O Londrina tentou reagir usando a velocidade com Dudu e o jovem Lucas Brasil, que fazia a sua estreia. Os donos da casa, no entanto, não tiveram criatividade e só assustaram em chutes de fora da área. Nos minutos finais, os paranaenses até tentaram fazer pressão, mas persistiu o empate.

Os dois times ganham uma folga e voltam a campo apenas na próxima semana. O Londrina encara o Atlético Goianiense, no próximo dia 11 (sexta-feira), às 21h30, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Goiás, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 1 FORTALEZA

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Luizão, Lucas Costa e Roberto; Germano, Moisés Gaúcho, Patrick Vieira (Lucas Brasil) e Dudu; Alisson Safira (Wesley) e Marcelinho (Keirisson). Técnico: Marquinhos Santos.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo (Leonan); Derley, Pablo (Felipe), Jean Patrick, Dodô e Edinho; Gustavo e Osvaldo (Wesley). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Anderson Safira, aos 2, e Gustavo, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick Vieira, Marcelinho e Moisés Gaúcho (Londrina); Osvaldo e Jean Patrick (Fortaleza).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 105.707,00.

PÚBLICO - 4.511 pagantes (5.162 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).