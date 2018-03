Fortaleza empata e segue na liderança O Brasiliense recebeu o Fortaleza no estádio Serejão nesta terça-feira à noite pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e ficou no empate por 1 a 1. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O time cearense abriu o marcador com Agnaldo, aos 22 minutos. O atacante recebeu dentro da área, de um belo corte em seu marcador e emendou de bico para o gol. Sete minutos depois, Val Baiano empatou o jogo. O jogador recebeu lançamento de Igor e bateu na saída do goleiro. O Fortaleza segue bem no campeonato, com quatro pontos e também na ponta da tabela. O Brasiliense soma agora dois pontos, em posição intermediária. Na próxima rodada, o Fortaleza joga com o Náutico, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Brasiliense enfrenta o Londrina no Estádio do Café, em Londrina. Os jogos acontecem apenas no dia 08 de maio, um sábado.