Fortaleza encara o desesperado Paysandu Voltar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana é o principal objetivo do Fortaleza, que neste sábado, às 16h, recebe, em casa, o Paysandu. O técnico Hélio dos Anjos não acredita que a sua equipe seja a favorita, apesar de estar 12 pontos na frente (41 a 29). ?Temos de ter cuidado porque eles estão com técnico novo e vêm de vitória?, disse. As novidades da equipe cearense serão os retornos do zagueiro Alan, dos meias Lúcio e Igor e dos atacantes Rinaldo e Fernando Fumagalli, que estavam suspensos. O treinador do Fortaleza sabe que terá muitos problemas no jogo deste sábado, principalmente pela forte marcação que o Paysandu deverá fazer. ?Mas eu tenho de confiar nos meus jogadores. Eles são capazes de superar isso e, assim, temos mais chances de sair com a vitória?, confia Hélio dos Anjos. No Paysandu, que luta contra o rebaixamento, Leandro Eugênio substituirá Cléber, suspenso. Luís Augusto e Gian brigam por uma vaga no meio-de-campo. Será a segunda partida de Carlos Alberto Torres no comando da equipe paraense. A preocupação do treinador é fazer com que os atletas assimilem o quanto antes o seu método de trabalho, para que a equipe consiga escapar da degola.