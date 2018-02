Fortaleza encara o líder com desfalques Por contusões e suspensões, o Fortaleza entra em campo neste sábado contra o Corinthians, às 16h, em São Paulo, sem seus principais jogadores. O meia Lúcio, destaque do time e com passagem pelo Santos, Flamengo, Goiás e Portuguesa, levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-PR, na última quarta, e está suspenso. É o mesmo caso do zagueiro Alan. O meia Mazinho Lima e o atacante Fumagalli nem viajaram com a equipe. O lateral Chiquinho e o atacante Rinaldo estão machucados e ficarão, pelo menos, 15 dias fora de combate, de acordo com o departamento médico do clube. Chiquinho sofreu uma entorse grave no tornozelo direito e permanecerá em tratamento. Já o atacante Rinaldo sentiu uma fisgada na coxa e nem chegou a jogar. A novidade no elenco é o atacante Clodoaldo. Ele ficou fora dos últimos jogos porque não estava em boa condição física. E deve fazer dupla no ataque com Alex Afonso, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do time cearense na última partida. Aparecem na lista do técnico também o zagueiro Gabriel, relacionado pela primeira vez, Válter e Guaru, que não estavam sendo utilizados. O lateral-direito Amaral deve começar como titular no lugar de Chiquinho. Mas o técnico Hélio dos Anjos faz mistério sobre a escalação da equipe, só será anunciada no vestiário do Pacaembu. Para o treinador, a ausência dos jogadores Gustavo Nery e Tevez, do Corinthians ? ambos foram liberados para defender suas seleções ? não facilitará a partida. ?Eles têm outros jogadores de nível de seleção. E com certeza irão investir tudo neste jogo contra o Fortaleza. Eu não acredito que nada facilite a nossa vida, não existe acomodação no lado deles. A reação do nosso grupo será decisiva?, acredita. A equipe nordestina está na oitava posição na tabela de classificação, com 41 pontos ? 12 vitórias, 13 derrotas e cinco empates.