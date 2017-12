Fortaleza encara o Vasco no Ceará Sem o lateral-direito Amaral, punido com o terceiro cartão amarelo, o Fortaleza enfrenta o Vasco neste domingo, às 18h10, no estádio Castelão. A partida é válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o lugar de Amaral, o treinador Hélio dos Anjos, deve escalar Thiago Matos. Amaral só volta ao Fortaleza, no final de setembro. Na próxima terça-feira, ele se apresenta em Poços de Caldas-MG para integrar a Seleção Brasileira Sub-18 que disputará a Copa Sendai Cup, de 15 a 20 de setembro, no Japão. Ao comentar a derrota de quinta-feira por 2 a 0 para o Coritiba, no estádio Couto Pereira, o zagueiro Ronaldo Angelim disse: "Não fizemos um bom primeiro tempo. Apenas marcamos e não criamos quase nada. No segundo tempo, a gente sabia que eles buscariam o gol e acabaram fazendo um logo no começo. Tivemos que sair em busca do empate e sofremos alguns contra-ataques, num deles saiu o segundo gol. O resultado foi justo". Vasco - Mais do que manter a invencibilidade de cinco jogos, o Vasco quer mostrar neste domingo, contra o Fortaleza, que tem condições de brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006 ou mesmo na Libertadores do ano que vem. A fase boa, após a contratação do técnico Renato Gaúcho, tem mexido até com Romário. Ele surpreendeu novamente ao pedir que seu nome fosse incluído na lista dos escolhidos para o jogo na capital do Ceará. Renato Gaúcho não pensou duas vezes. Atendeu Romário e disse que seu time tem apenas dois titulares definidos: Romário e o outro atacante Alex Dias. O treinador quer a equipe concentrada na partida o tempo todo, principalmente no começo. Ele acredita que o Fortaleza vai tentar decidir o jogo no início com o apoio da torcida tricolor, uma das mais fanáticas do Nordeste. "É o jogo em que não se pode bobear. Um descuido qualquer pode ser fatal", declarou. Alex Dias está confiante em outro bom resultado e espera que a dupla com Romário volte a funcionar. Na última partida, Romário perdeu um pênalti e Alex, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, passou em branco. O gol da vitória sobre o Brasiliense foi marcado por um zagueiro, Fábio Braz. "Não importa quem faça o gol. Quero ganhar, mas é claro que Romário e Alex Dias, goleadores de categoria, requerem mais atenção das zagas adversárias", comentou Renato Gaúcho.