Fortaleza escala lateral de 17 anos O Fortaleza traz como novidade para a partida contra o Santos neste domingo o lateral Amaral. Com apenas 17 anos ele faz sua estréia como titular entrando no lugar de Chiquinho, expulso no jogo contra o Paraná. Fortaleza e Santos enfrentam-se pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A única dúvida do técnico do Fortaleza, Vagner Benazzi, é entre Igor e Fumagali. Na sexta-feira Benazzi completou 51 anos e pediu a vitória como presente aos jogadores. "Estou muito feliz e ficarei ainda mais se o Fortaleza conquistar uma grande vitória diante do Santos. É o nosso objetivo maior", disse. O meia Lúcio acha que o trabalho de Benazzi deve ganhar mais crédito nesse domingo. "Nós vamos dar esse presente ao Benazzi. Quero ver aquele Castelão lotado cantando parabéns para o nosso treinador." As estatísticas não são favoráveis ao tricolor cearense. Em oito jogos realizado entre as equipes, o Santos venceu cinco e empatou três. Neste domingo, portanto, o Fortaleza quer começar a mudar esse quadro.