Fortaleza espera recorde de público Animado pela goleada de 5 a 2 em cima do Figueirense, o Fortaleza enfrenta o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no estádio Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador Hélio dos Anjos promove o retorno de Bosco ao gol, após cumprir suspensão automática na quinta-feira. O restante do time é o mesmo que venceu o Figueirense. O Fortaleza, com 24 pontos em 17 jogos, ocupa a 12ª colocação e pretende encostar nos primeiros colocados. A previsão é de um público superior a 50 mil torcedores domingo no Castelão.