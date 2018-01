Fortaleza faz jogo do ano no Rio O Fortaleza está bem próximo de se classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Na 11ª posição, com 55 pontos, uma vitória sobre o Botafogo, às 16 horas, no Rio, colocará o time na competição internacional. O técnico Valdir Espinosa tem trabalhado bastante a parte tática do time para aquele que é considerado o jogo mais importante do ano. "Eu tenho dito que é o jogo da vida do Fortaleza. É uma disputa internacional que o time nunca participou", disse o treinador, que cuida também da parte emocional dos atletas. "Tenho falado pro grupo que esse é o jogo decisivo. Portanto, quando você está numa situação como essa, temos que errar o mínimo possível e fazer tudo da forma correta." A equipe que venceu o São Paulo por 1 a 0 na última rodada vai ter duas alterações hoje. O volante Erandir e o meia Lúcio estão suspensos. Hernani e Mazinho Lima serão os substitutos. "Fico feliz pela oportunidade de ajudar meus companheiros em um momento decisivo", ressaltou Hernani.