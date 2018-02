Fortaleza ganha de virada em Minas O Atlético-MG vencia o Fortaleza, nesta quarta-feira, por 2 a 0 e parecia que ia superar um importante obstáculo na luta contra o rebaixamento. Mas, já no final da partida, em apenas seis minutos, permitiu a virada do time cearense, que fez 3 a 2, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe mineira precisa vencer cinco das oito partidas que lhe restam na competição se quiser permanecer na Série A no ano que vem. Com mais uma derrota em casa, o Atlético-MG continua com 33 pontos, em penúltimo lugar na tabela. O Fortaleza chegou aos 45 pontos. Desorganizado em campo, o Atlético-MG não conseguiu colocar em prática na etapa inicial a necessidade de vitória. Acabou dando oportunidades ao time visitante, que chegou com perigo ao gol do jovem goleiro Diego. No segundo tempo, o técnico Marco Aurélio trocou o meio-campista Vinícius pelo atacante Catanha. Logo aos oito minutos, ele abriu o placar. O atacante recebeu na área e completou para o gol, fazendo 1 a 0. Apesar de jogar mal, o Atlético-MG ampliou aos 32 minutos, novamente com Catanha, em outra assistência de Ramon. Mas enquanto a torcida ainda comemorava o segundo gol, teve início o desastre atleticano em campo. Aos 35, Igor cobrou falta e o zagueiro Alan descontou após o rebote de Diego. Dois minutos depois, o goleiro saiu mal e o atacante Fumagalli empatou. Aos 41, Igor cobrou falta e Alex Afonso desviou para o gol, virando o placar. Os jogadores do time mineiro mais uma vez deixaram o gramado do Mineirão tentando explicar outro surpreendente resultado negativo. ?Agora a gente precisa ganhar de qualquer maneira. Tem de dar sangue em campo?, comentou o lateral George. Pela segunda vez neste Brasileirão, o atacante Euller - que permaneceu no banco - foi para o vestiário chorando. ?Não tenho nem palavras?. No vestiário, Marco Aurélio, repetiu várias vezes: ?É muito difícil explicar uma derrota dessas?. Questionado se via clima para continuar no comando do time, disse que era preciso ter calma e que iria analisar a situação nesta quinta.