Fortaleza ganha e lidera Série B O Fortaleza assumiu a liderança do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer, na tarde deste sábado, o Brasiliense, por 1 a 0, no estádio Plácido Castelo, em Sobral (CE), pela segunda rodada desta fase final. Além do time do Distrito Federal, os cearenses tiveram que enfrentar um calor de mais de 40 graus e um gramado péssimo para chegar à vitória. Com a vitória deste final de semana, somada ao empate com o Avaí, na abertura, o Fortaleza chegou aos quatro pontos e lidera o quadrangular. O Brasiliense, que venceu o Bahia por 2 a 1 na estréia, é o segundo colocado, com três pontos. Com pouca movimentação de ataque, o jogo começou morno. Bolas paradas e eventuais jogadas individuais resumiam as subidas das duas equipes ao ataque. Quem tomava mais a iniciativa era o Fortaleza, mas sempre preocupado em não abrir caminho para os contra-ataques. A melhor chance da primeira etapa surgiu justamente em um deles. Aos 25 minutos, Sérgio Alves recebeu na entrada da área e bateu forte, obrigando Bosco a fazer boa defesa. Com o calor e o gramado ruim como adversários comuns, Fortaleza e Brasiliense, definitivamente, não davam espetáculo. Aos 43 minutos Jean Carlo fez boa jogada dentro da área e foi derrubado por dois zagueiros do Brasiliense. Ao invés do pênalti, o árbitro Paulo César de Oliveira optou pelo escanteio, para desespero do atacante do Tricolor. "Claro que foi pênalti, mas ele optou por não dar. Fazer o quê?", reclamou. O Brasiliense voltou mais ligado para a etapa final e por duas vezes quase abriu o placar. Na primeira, aos dois minutos, Rogério Souza driblou um zagueiro, o goleiro e bateu rasteiro, mas Fernandão salvou em cima da linha. Na segunda, aos sete minutos, Fabrício aproveitou cruzamento rasteiro e chutou na trave. As chances perdidas dos visitantes começaram a fazer mais falta a partir dos 25 minutos, quando o Fortaleza abriu o placar. Depois de cruzamento da esquerda, Jean Carlo se antecipou à defesa e tocou na saída do goleiro França. Após o gol, o técnico Edinho lançou o time candango à frente, mas a pressão acabou não funcionando. Pela terceira rodada desta fase final, a ser disputada no próximo sábado, o Fortaleza vai à Salvador enfrentar o Bahia, enquanto o Brasiliense joga contra o Avaí, em Florianópolis. Os dois jogos estão marcados para as 16 horas.