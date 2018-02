Fortaleza ganha e volta à Série A Com a ajuda do campeão Brasiliense e uma força extra de sua torcida, o Fortaleza sagrou-se o novo integrante da elite do futebol brasileiro em 2005. O time cearense embalou a festa no Castelão e venceu neste sábado o Avaí por 2 a 0, exatamente o resultado que precisava para garantir o acesso. Com a boa vitória, o Fortaleza chegou aos oito pontos, mesmo número do Avaí. O time cearense, no entanto, terminou com um saldo de zero, enquanto o Avaí ficou com saldo negativo de um gol. O time comandado por Zetti ainda contou com a derrota do Bahia para o Brasiliense, em plena Fonte Nova, por 3 a 2. Mesmo sabendo que precisava de uma vitória de mais de um gol de diferença para conseguir o acesso, o Fortaleza começou o jogo um tanto afobado e dando sinais de desorganização tática, o que facilitava a missão do Avaí de conseguir o empate. Mas aos poucos e empurrado pelos incessantes gritos de apoio de sua torcida, o time cearense foi crescendo de produção no jogo. Aos 32 minutos os donos da casa conseguiram abrir o placar. Sérgio fez levantamento pela direita e Marcelo Lopes se atirou para marcar um bonito gol de cabeça, inflamando ainda mais a animada torcida. Em resposta, o Fortaleza conseguiu manter o bom momento e pressionou até o final do primeiro tempo. Aos 45, Marco Antônio perdeu gol feito, cabeceando para fora. Sabendo que o Bahia atrasou o início do jogo em Salvador, Fortaleza e Avaí se utilizaram da mesma tática no intervalo em Fortaleza, atrasando a volta em cerca de 20 minutos. Com a bola rolando, o que se viu foi um Fortaleza mais comedido, tentando explorar contra-ataques para marcar o segundo gol. Aos 18 minutos, o Fortaleza desperdiçou mais uma ótima oportunidade. Juninho Cearense deu um lençol em Naílton, mas na hora de finalizar, mesmo sozinho com o goleiro, chutou por cima. O jogo parecia que caía de produção, mas um gol do Brasiliense, em Salvador, agitou novamente a partida. Aos gritos de "volta Leão, pra Primeira Divisão", a torcida do Fortaleza viu, aos 32 minutos, o zagueiro Ronaldo Angelim marcar de cabeça o gol do acesso.