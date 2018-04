Fortaleza ganha em casa na estreia de novo técnico

Na estreia de Roberto Fernandes, o seu quarto técnico na temporada, o Fortaleza venceu o Campinense por 3 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado foi garantido já no primeiro tempo e livrou, mesmo que de forma provisória, o time tricolor cearense da lanterna.

Agora o Fortaleza ocupa a 19.ª posição, com 26 pontos, um a mais do que o ABC, que neste sábado faz o clássico potiguar contra o América. O Campinense, que faz campanha de recuperação no returno, também soma 26 pontos, mas fica em 18.º lugar porque leva vantagem no número de vitórias: 8 a 7.

A semana foi movimentada pelos lados do Fortaleza, que além da chegada do novo técnico, em substituição a Márcio Fernandes, apelou a tudo, desde aos pedidos de apoio à torcida até mesmo à presença de um pai de santo. Mas por motivos bem mais reais, o time mereceu vencer. O segredo foram as boas atuações dos meias Cristian e Élton, além da disposição dos atacantes Luiz Carlos e Marcelo Nicácio.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos, quando Marcelo Nicácio entrou na área, caiu e mesmo assim ganhou a dividida com o zagueiro. Depois, ele cruzou para o complemento de Luiz Carlos, na pequena área. O placar fazia justiça à forte pressão imposta pelo time da casa desde o início de jogo. E também mereceu marcar o segundo gol, aos 27 minutos. Élton cobrou o escanteio e o zagueiro Gilmak apareceu na primeira trave para testar firme.

Com a vantagem, o Fortaleza forçou a saída do Campinense, abrindo espaços para os contra-ataques. Tanto que ampliou aos 40 minutos, quando Élton fez o passe para Cristian, já dentro da área. Ele ajeitou e bateu no alto, em cima do goleiro Fabiano.

No segundo tempo, o Fortaleza fez o que devia: administrou o resultado à espera dos contra-ataques, que surgiram mais nos últimos minutos. O Campinense perdeu o zagueiro Leandro Camilo, expulso aos 29 minutos, e teve sorte de não sofrer mais gols.

Toda a 27.ª rodada será disputada na próxima terça-feira. O Fortaleza vai receber o Ipatinga, a partir das 21h50. O Campinense buscará a reabilitação em casa, no estádio Amigão, contra o Ceará, às 19h30.

FORTALEZA 3 X 0 CAMPINENSE

Fortaleza - Douglas; Dedé, Gilmak, Edson e Eusébio; Leandro, Tição (João Leonardo), Élton e Cristian; Marcelo Nicácio (Saulo) e Luiz Carlos (Wanderley). Técnico: Roberto Fernandes

Campinense - Fabiano; Thompson (Kléber), Leandro Camilo, Nino e Marquinhos; Henrique, Charles Wagner, Neto Maranhão (Marcelinho Henrique) e Washington; Anderson Oliveira e Edmundo (Rodrigo Broa). Técnico: Freitas Nascimento

Gols - Luiz Carlos, aos 11, Gilmak, aos 27, e Cristian, aos 40 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos - João Leonardo e Gilmak (Fortaleza); Kléber (Campinense)

Cartão vermelho - Leandro Camilo (Campinense)

Árbitro - Wagner Tardelli Azevedo (SC)

Renda - R$ 61.770,00

Público - 9.293 pagantes

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)