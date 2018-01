Fortaleza garante vitória no 1.º tempo Com gols do meio-campista Mazinho Lima e do atacante Rinaldo, ambos marcados no primeiro tempo, o Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Castelão. O jogo foi válido pela 15.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos disse seu time fez uma boa partida. "Ficou de bom tamanho", comemorou Lúcio. Apesar da vitória, o Fortaleza perdeu três jogadores para o jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, no próximo sábado. Erandir, Hernani e Lúcio cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na primeira etapa, só deu Fortaleza em campo. Os cearenses criaram mais oportunidades e tiveram mais posse de bola. Aos 12, numa boa jogada de Lúcio, Mazinho Lima abre o placar. Três minutos depois, o mesmo Mazinho lança para Rinaldo marcar o segundo gol. Hélio dos Anjos achou pouco e cobrou dos jogadores mais rigor na marcação e nas finalizações. "Temos que ter mais humildade na hora de marcar", exigiu Dos Anjos. No segundo tempo, com a entrada de Juliano no lugar de Jardel, o Juventude voltou um pouco mais ofensivo. Mas os gaúchos não conseguiram criar jogadas de ataque e o domínio da partida permaneceu com o Fortaleza. O time cearense perdeu muitas chances e poderia ter vencido de goleada. Com o resultado, Fortaleza chega aos 21 pontos e o Juventude segue com 22.