Fortaleza goleia América-MG e fica com última vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Fortaleza goleou o América-MG por 4 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, e conquistou a última vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida da terceira fase, no estádio Independência, em Belo Horizonte, há duas semanas, havia terminado com a vitória dos mineiros por 1 a 0.

Classificado, o Fortaleza aguarda o sorteio que acontecerá nesta terça-feira na sede da CBF, no Rio, para que sejam definidos os confrontos da próxima fase. Os 16 clubes foram divididos em dois potes. No primeiro estão os times que disputaram a Libertadores - Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, Palmeiras e São Paulo -, além do Internacional, quinto colocado do último Campeonato Brasileiro, e de Cruzeiro e Santos, com as melhores qualificações no ranking da CBF.

Fluminense, Vasco, Botafogo-RJ, Atlético Paranaense, Juventude, Botafogo-PB, Ponte Preta e o próprio Fortaleza compõem o segundo pote, o que impossibilita um clássico regional, já que os times do pote 1 enfrentarão o do pote 2 nesta fase de oitavas de final.