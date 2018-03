Fortaleza goleia e Bahia só empata Reestreantes na Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Bahia tiveram estréias distintas na competição deste ano. Jogando em casa, o Fortaleza não encontrou dificuldades para golear o CRB, de Alagoas, por 4 a 1. O artilheiro da partida foi Rinaldo, com dois gols. Emerson, de pênalti, e Juninho Goiano completaram o placar. Zé Carlos fez o de honra dos visitantes. O Bahia, jogando no estádio da Fonte Nova, em Salvador, não passou de um empate por 2 a 2 com o São Raimundo, do Amazonas. O resultado poderia ser pior, uma vez que no intervalo os manauaras venciam por 2 a 0. Edglê e André Ricardo fizeram para os visitantes, enquanto Marcão e Antônio Neto empataram. A rodada deste sábado foi completada com a boa estréia do Sport. Na Ilha do Retiro, em Recife, o time Rubro Negro bateu o Caxias-RS por 3 a 0. Nildo, Danilo e Éverton marcaram um gol cada. A rodada inaugural será completada neste domingo, com um jogo isolado. O América-RN recebe a Anapolina-GO, no estádio Machadão, em Natal.